Nog geen witte rook: Osayi-Samuel terug naar Engeland, onderhandelingen met Club lopen verder Tomas Taecke

29 juli 2020

13u44 46 Club Brugge Nog geen witte rook in het Belfius Basecamp, waar transfertarget Bright Osayi-Samuel gisteren een kijkje ging nemen. De Nigeriaanse vleugelspits kreeg een rondleiding in het trainingscomplex en deed ook een indruk op van zijn mogelijk toekomstige leefomgeving in Knokke-Heist. Van een akkoord of medische test was er tijdens zijn kortstondig verblijf voorlopig geen sprake.

Osayi-Samuel keerde voorlopig terug naar het Verenigd Koninkrijk, vanwaar de onderhandelingen met blauw-zwart worden voortgezet. Een deal met QPR van om en bij de 4,5 miljoen euro heeft Club reeds op zak, nu is het zaak ook met de speler in kwestie een overeenkomst te vinden. Net zoals dat bij de transferprijs het geval is, wil Club Osayi-Samuel enkel aan een verantwoord loon binnenhalen. Wordt vervolgd.

Eerste aankoop

De Nigeriaan was dit seizoen in de Championship goed voor 5 goals en 9 assists, cijfers die hij in Brugge op zijn minst hoopt te evenaren. Negen dagen voor de competitiestart heeft blauw-zwart de eerste aankoop zo goed als beet. Voor de bekerfinale komt Samuel vanzelfsprekend niet in aanmerking, wél kan hij - indien de competitie zoals gepland van start gaat - op 8 augustus zijn debuut vieren tegen Sporting Charleroi.

Eens de laatste details van de overeenkomst worden uitgeklaard, heeft Club een eerste positie alvast ingevuld. Al mag verwacht worden dat er straks nog een vleugelspits landt op Olympia. Zo is Edmilson nog steeds in beeld, al blijft zijn dossier weliswaar heel complex. Blauw-zwart is daarnaast, zeker nu Mitrovic opnieuw is uitgevallen, op zoek naar een centrale verdediger.