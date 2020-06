Nieuwe sponsor Club ook op shirts Anderlecht: Candriam betaalt blauw-zwart drie jaar lang minstens miljoen euro Tomas Taecke & Niels Poissonnier

23 juni 2020

05u45 0 Club Brugge Na Proximus de voorbije jaren is het dit seizoen Candriam dat de shirts van Club Brugge én Anderlecht siert. Blauw-zwart stelde gisteren de samenwerking met de partner van Belfius voor, goed voor minstens één miljoen euro per seizoen en een eerste van vijf nieuwe partners in volle crisistijd.

Met een liveshow, een eerste veldtraining, de shirtvoorstelling én een gloednieuwe sponsor trapte Club Brugge het nieuwe seizoen gisteren in stijl op gang. Blauw-zwart gaat in zee met Candriam, de wereldwijde multispecialist in vermogensbeheer. Candriam tekende als ‘back of shirt partner’ een contract voor drie seizoenen en betaalt volgens onze informatie jaarlijks minstens één miljoen euro – voor minder komt een sponsor tegenwoordig niet meer op de shirts van blauw-zwart. De overeenkomst over de naam van het ‘Belfius Basecamp’ werd met de bankinstelling na amper één seizoen in één adem verlengd tot 2023. Op de borst van de spelers prijkt nog steeds hoofdsponsor Unibet, die één jaar geleden een recordbedrag van zes miljoen euro neertelde voor twee seizoenen.

Eerste van vijf

“Ondanks de coronacrisis zitten we niet stil”, vertelt Chief Business Officer van Club Bob Madou. “Integendeel, we zijn de voorbije maanden keihard doorgegaan. Met als gevolg een vijftal nieuwe partnerships, die de komende weken bekend worden gemaakt. Voor het seizoen 2020-2021 hebben we het beste commerciële budget ooit, al is dat door veel onzekerheden op dit moment een theoretisch budget. Wat de reeds bestaande partnerships betreft, is er een wederzijds gevoel van loyaliteit, ook al wordt die door de crisis flink op de proef gesteld. Gelukkig kunnen we een enorme credibiliteit voorleggen: we zijn opnieuw kampioen en spelen wederom Champions League. Al onze abonnementen zijn bovendien uitverkocht in tijden waarin dat niet vanzelfsprekend is.”

Candriam zal niet alleen op de rug van landskampioen Club prijken, maar wordt wellicht vrijdag ook bij aartsrivaal Anderlecht als nieuwe hoofdsponsor voorgesteld – al dan niet afwisselend met DVV. In de zoektocht naar naamsbekendheid schoof Belfius partner Candriam naar voor om naast de shirts van Club ook die van Anderlecht te sieren. Daar waar concurrent BNP Paribas Fortis na veertig jaar van de paars-witte uitrusting gestoten werd. Belfius betaalt er als hoofdsponsor ongeveer hetzelfde bedrag als BNP deed: jaarlijks 2,5 à 3 miljoen euro.

Wit-grijze uitshirts

Wat de nieuwe shirts van Club betreft, grijpt de landskampioen voor het thuisshirt terug naar de klassieke blauw-zwarte strepen. Deze keer met een blauw kraagje en diagonale streepjes in de blauwe verticale vlakken. Het uitshirt van Club bevat wit-grijze diagonale strepen, afgewerkt met blauw-zwarte details. Simon Mignolet zal het doel dit jaar verdedigen in een lichtblauwe uitrusting.

Lees ook:

Club Brugge stelt nieuwe shirts van volgend seizoen voor



Clement heeft steile ambities: “Twee dubbels op rij pakken en in Champions League nog meer punten”



Lees hier alle artikels over Club Brugge