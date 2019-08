Nieuwe jackpot voor Club Brugge: Danjuma tekent voor vijf jaar bij Bournemouth Niels Poissonnier en Pieter-Jan Calcoen

10u31 40 Club Brugge Nieuwe jackpot voor Club Brugge. Arnaut Danjuma tekent een contract voor vijf seizoenen bij Bournemouth. Met de transfer is een bedrag tussen 15 en 20 miljoen euro gemoeid. Gisterenavond legde Danjuma met succes zijn medische tests af. Het geld van Danjuma zal wel niet gebruikt worden voor de komst van Jean Butez (24). Moeskroen vraagt 6 miljoen voor zijn doelman. Te veel, vindt Club.

Een verrassing is het niet, dat Bournemouth zich de voorbije dagen ook officieel gemeld heeft bij Club. Zoals eerder geschreven won de Engelse middenmoter de afgelopen weken – via allerlei kanalen – heel wat informatie in over Danjuma. Gecharmeerd na zijn flitsend seizoensbegin vorig jaar en zijn magnifieke goal tegen Atlético in de Champions League ziet Bournemouth veel potentieel in Danjuma.

Anders dan in januari – toen AC Milan maar liefst vier keer belde en 10 miljoen euro veil had – staat Club dit keer niet afkerig tegenover een vertrek van zijn flankaanvaller. Omdat de 2-voudige international al langer met zijn gedachten bij een volgende stap in zijn carrière zit. “Iedereen kent mijn ambities. Ik spreek die ook uit, omdat ik eerlijk wil zijn naar de fans en naar Club toe”, klonk het in april. Bovendien anticipeerde blauw-zwart deze week reeds op een mogelijk vertrek van Danjuma – gisteren opnieuw afwezig op training – door Percy Tau te huren van Brighton & Hove.

60 miljoen

Eén jaar nadat Club hem bij de Nederlandse tweedeklasser NEC wegplukte voor amper 1 miljoen euro, vangt het Brugse bestuur dus minstens het vijftienvoudige voor Danjuma. Andermaal dankzij een deal met een Premier Leagueclub. Eerder deze zomer telde Aston Villa 37 miljoen euro neer voor Wesley en Nakamba – diens transfer zal eerstdaags officieel zijn. Tel daar nog de 6 miljoen euro van Bologna voor Denswil bij en je komt straks in principe aan een slordige 60 miljoen die Club deze mercato zal incasseren. Dat maakt het toch een stuk eenvoudiger om nog een goeie verdedigende middenvelder te vinden.

Doelman Jean Butez (24) komt alvast niet naar Club. Hoe graag hij het zelf ook wou, de vraagprijs van 6 miljoen euro – zo hard speelt Moeskroen het – doet blauw-zwart afzien van de doelman.

Het initiële bod van 2 miljoen euro, inclusief een bonus, en 10 procent op de doorverkoop werd anderhalve maand doodleuk van tafel geveegd. Iets wat de Henegouwers eveneens deden met de aanbiedingen van Standard en Antwerp. Moeskroen vroeg meer. Véél meer. Ingegeven door het feit dat Butez zijn ex-club Lille recht heeft op 50% van de transfersom, wil Moeskroen zoveel mogelijk cashen voor Butez – afgelopen seizoen één van de revelaties in de Jupiler Pro League. Een bod van vier miljoen euro van een niet nader genoemde club kwam in de buurt, maar Butez heeft al maanden zijn zinnen gezet op een transfer naar Club.

De doelman hoopte een vertrek te forceren door even van het trainingsveld weg te blijven – iets wat ze bij Club niet goedkeurden –, maar beseft intussen dat die strategie niet de oplossing is. Butez traint dezer dagen gewoon terug mee bij Moeskroen. Hij wil het spel niet té hard spelen.

Dossier in de koelkast

Moeskroen dat dus wel. “Butez blijft bij ons”, maakt Paul Allaerts, de algemeen directeur van Moeskroen, zich sterk. “Jean ligt hier nog twee jaar onder contract, hé.” Een duidelijke boodschap die ook Club onlangs te horen kreeg. Alleen bij een bod van 6 miljoen euro zou Moeskroen bereidt zijn mee te werken. Vraag is welke (Belgische) club dat wil neertellen voor een doelman met nauwelijks ervaring op het hoogste niveau. Club Brugge alleszins niet. Het dossier Jean Butez – die nooit een prioriteit was – is er in de koelkast verdwenen. Tot droefenis van de Fransman.