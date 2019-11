Niet zijn eerste frats: hoe Diagne vanaf de eerste minuut op Jan Breydel z’n streken toonde NP

07 november 2019

06u55 8 Club Brugge Dan heb je de topschutter uit Turkije kunnen kapen voor de neus van Anderlecht. Veel plezier heeft Club Brugge nog niet beleefd aan Mbaye Diagne. De Senegalees toonde z’n streken al vanaf de eerste dag op Jan Breydel.

Bij zijn voorstelling begin september weigert Mbaye Diagne te poseren met z’n nieuw shirt. Er staat ‘M. Diagne’ onder het rugnummer 10, maar de Senegalees wil plots met ‘M. Jr. Diagne’ spelen. “Da’s de naam van mijn zoon”, klinkt het. Omdat Club sinds afgelopen zomer in Westkapelle traint en de fanshop zich nog steeds aan het Jan Breydelstadion bevindt, moest een medewerker opnieuw naar Brugge en terug rijden. Een rit van zo’n veertig minuten.

Weigeren om bij te trainen

Door zijn conditionele achterstand moet Diagne individueel bijtrainen van de staf. Hij weigert evenwel. “Dat staat niet in mijn contract”, laat-ie verstaan. "Ik train alleen met de groep."

Douchen in plaats van lopen

Na Moeskroen laat Diagne weer van zich spreken. Onder Clement moeten de invallers en bankzitters na elke match loopoefeningen doen op het veld. Diagne had daarover al eens moeilijk gedaan, maar wanneer hij op Moeskroen gepasseerd wordt, zwicht hij niet. Diagne gaat douchen in plaats van lopen. Vier dagen later ontbreekt hij in de selectie voor de komst van PSG. "Ik heb de voorbije dagen veel te weinig van hem gezien", blijft Clement op de vlakte. (NP)