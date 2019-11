Niet geselecteerd? Geen probleem: Mbaye Diagne op eigen houtje naar Turkije YP

26 november 2019

09u48

Bron: Proximus Sports 1

Club-coach Philippe Clement rekent vanavond, zoals verwacht, niet op Mbaye Diagne in de cruciale uitwedstrijd in de Champions League tegen Galatasaray. Maar dat wil niet zeggen dat de spits niet aanwezig zal zijn in het Ali Sami Yen-stadion van zijn ex-ploeg. Zo werd hij vanochtend door journalisten van Proximus Sports gesignaleerd op Zaventem, waar hij op eigen houtje eveneens het vliegtuig naar Turkije zou nemen.

Op de persbabbels daags voor de wedstrijd waren onze Turkse collega’s bijna uitsluitend geïnteresseerd in hoe het nu met de verguisde spits gaat. “Zijn plaats is op het trainingsveld in Brugge”, repliceerde Clement koeltjes. “Maar dat kan over een paar dagen anders zijn. Kunnen we dan nu focussen op de jongens die hier zijn? Zij verdienen meer aandacht.”