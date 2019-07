Nakamba niet op training, Club blijft rustig TTV

15 juli 2019

13u43 4 Club Brugge Ondanks een constructief gesprek voor zijn afreis naar Afrika, keert Marvelous Nakamba Club Brugge - al dan niet tijdelijk - de rug toe. De Zimbabwaan was vandaag niet op training in Knokke-Heist, daar waar hij na zijn verlengd verlof na de Afrika Cup weer voor het eerst verwacht werd.

Nakamba zijn afwezigheid werd op voorhand aangekondigd door zijn entourage, die op die manier een transfer hoopt te forceren. Club Brugge blijft evenwel rustig: voor blauw-zwart is een vertrek bespreekbaar, maar dan wel tegen de juiste prijs. ’t Beste bewijs daarvan zijn de recente transfers van Wesley en Denswil, die ook in ruil voor een marktconform transferbedrag mochten vertrekken. Net daar wringt het schoentje wat Nakamba en de interesse van FC Köln en Aston Villa betreft. Beiden uitten hun belangstelling voor de Zimbabwaan de voorbije weken in de vorm van een concreet bod, dat weliswaar ontoereikend was. Club wacht de situatie af, maar blijft rustig bij de afwezigheid van Nakamba. Philippe Clement stelde eerder dat hij fel gelooft in de defensieve middenvelder en dat is tot op vandaag niet veranderd.

Nakamba stuurde zoals door zijn entourage aangekondigd zijn kat naar het Belfius Basecamp. @ClubBrugge blijft rustig - speler mag enkel tegen de juiste prijs vertrekken. Aanbiedingen van @AVFCOfficial en @fckoeln waren ontoereikend @hlnsport Tomas Taecke(@ FooTTomaz) link

