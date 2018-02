Na Luik heeft Club-aanwinst Scholz genoeg gezien van de wereld: "Mijn camper? Die gebruik ik niet meer" Tomas Taecke & Stijn Joris

15 februari 2018

05u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Dat Sá Pinto hem zomaar opzijschoof, neemt Alexander Scholz (25) de Portugees niet kwalijk. De Deen is zijn wilde haren kwijt én een ervaring rijker: "Dat ik op mijn 24ste aanvoerder was van een turbulente club als Standard, betekent toch iets."

Het was één van de meest opvallende wintertransfers in onze competitie. Leider Club dat koste wat het kost notoir Luiks bankzitter Alexander Scholz naar Brugge wou halen. Dat de Deen zelfs ­basisspeler is ten koste van Denswil is een verrassing van formaat, maar niet voor de speler in kwestie, die tussen zijn les Nederlands en een bezoek aan de fietswinkel terugblikt.

