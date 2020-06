Na klacht van fan: Economische Inspectie voert onderzoek naar terugbetaling PO1-duels Club Brugge Bart Fieremans & Bart Boterman

16 juni 2020

03u10 2 Club Brugge De Economische Inspectie bekijkt of de terugbetalingspolitiek van Club Brugge over de afgelaste play-off 1 in strijd is met de wettelijke regels na de coronacrisis. Het onderzoek komt er na een klacht van een fan die het niet eens is met de forfaitaire compensatie van 25 euro.

Club Brugge heeft een trouwe aanhang, ook in de coronacrisis. Begin juni waren voor komend seizoen al 21.000 abonnementen de deur uit, terwijl fans niet eens zeker zijn of ze de matchen kunnen bijwonen. Club voorziet in dat geval een faire compensatie: fans recupereren per match zonder publiek 5% van hun abogeld, gestort op hun Club ID-kaart of rekening.

Maar die waterdichte regeling geldt niet voor de afgelaste PO1-duels dit seizoen. Blauw-zwart vergoedt elke abonnee — ongeacht de prijs van zijn seizoenskaart — met een eenmalig vast bedrag van 25 euro, gestort op zijn Club ID-kaart komend seizoen. Een terugbetaling van 5 euro per match dus. Wie zijn abo niet verlengt, krijgt die 25 euro niet. Club verlengde wel de voorrangsperiode waardoor alle abo’s goedkoper werden. En het resterende geld op de ID-kaart wordt overgezet naar volgend seizoen.

Steun van Test Aankoop

Het lage bedrag van 25 euro deed eerder bij Clubfans al wat stof opwaaien op sociale media — al doet het gros er uit clubliefde niet lastig over. Meer nog: er bestaat een ­Facebookgroep ‘Steun onze Club 1891’ met meer dan 3.000 leden die géén vergoeding of compensatie wensen voor de gemiste play-offs, om Club in de financieel moeilijke coronacrisis te steunen. Maar minstens één supporter, die zijn abo niet verlengt, schreef Club aan dat hij het niet eens is. Hij wil een terugbetaling van een equivalent deel van de totaalprijs van zijn abonnement van 620 euro: voor vijf gemiste PO1-duels op 20 thuisduels is dat 155 euro. Als dat niet kan, stelt de fan een voucher voor vijf toekomstige thuisduels voor. Hij wijst Brugge op de wetgeving over afgelaste sportactiviteiten door het coronavirus. Een ministerieel besluit (MB) van 19 maart stelt dat een ­organisator toegangstickets mag terugbetalen via een tegoedbon.

Het verzoek belandde bij de hoogste regionen van Club Brugge. Volgens de fan willigt Club zijn verzoek niet in. Club zou in deze overmacht­situatie solidariteit en inschikkelijkheid vragen. Aan onze krant rea­geert Club dat ze geen individuele fan kunnen terugbetalen en anderen niet, iedere supporter is gelijk.

De fan voelde zich bij de replieken van Club met een kluitje in het riet gestuurd en reageert ontgoocheld. “Ik ben een fatsoenlijke fan die staat op waarden. Het was alsof ze mijn clubhart eruit gerukt hebben.”

Intussen had hij de zaak al aangekaart bij de Inspectie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. De dienst neemt zijn klacht ernstig. Juristen onderzoeken nu eerst in hoeverre het MB van 19 maart 2020 van toepassing is op abonnees van voetbalclubs. Juridische experts van Test Aankoop sterken de fan. Zij bevestigden al dat hij recht heeft op een voucher voor de afgelaste thuisduels.

In het geval van een overtreding kan de Inspectie optreden: ze kan vragen om een minnelijke schikking, boetes uitschrijven of het ­dossier overmaken aan het parket. Soms komt eerst een pv van waarschuwing. Club Brugge mag al een schrijven verwachten van de consumentenombudsdienst, een partner van de FOD. De consumentendienst heeft het geschil ontvankelijk verklaard en zal contact zoeken met Club om te bemiddelen, om een rechtszaak te vermijden.

Naar rechtbank?

Dat laatste sloot de fan niet uit. Uit principe, ook al beseft hij dat het ­individueel om een klein bedrag gaat. “Maar eigenlijk is het een hold-up. Stel dat elke gemiddelde abonnee 100 euro derft, spreken we bij meer dan 20.000 abonnees over 2 miljoen euro.”

Binnen de Pro League bestaat geen eenduidige strategie over de terugbetaling van de gemiste play-offs, al compenseren de grote clubs dat vooral in het nieuwe abonnement. Genk verlengt gratis tot de winterstop. Anderlecht geeft 20% korting. Maar specifiek voor fans die hun abo niet verlengen, boden bijvoorbeeld Anderlecht en Standard wel een terugstorting van een equivalent deel aan als één van de opties. AA Gent verwees in zijn communicatie zelfs specifiek naar de voucher-regeling in het MB en zet het PO1-abonnement automatisch om in een Europees abonnement 2020-2021 voor de voorronde en de groepsfase van de Champions of Europa League.