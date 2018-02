Mulder: "Wat is het beroep van Gabulov?" Jan Mulder

05 februari 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 58 Club Brugge Naar wekelijkse gewoonte blikt onze columnist Jan Mulder op maandag terug op het voetbalweekend. Vandaag heeft de Nederlander het over Vladimir Gabulov, de doelman van Club Brugge:

"Club Brugge speelt mooi voetbal. Schitterend elftal. Maar wat staat er in het doel? Je kunt niet elke wedstrijd drie of vier tegengoals incasseren en toch winnen. Dat gaat een keer fout."

"Toen Gabulov de eerste keer meedeed, dacht een vriend met wie ik naar de wedstrijd keek aan een vergissing van Leko: hij had de keepertrainer in de goal gezet. Kan gebeuren. Gabulov ziet er namelijk goed uit. Kan zo meedoen."

"Een close-up toont aan dat het inderdaad de keepertrainer moet zijn, daar onder de lat. Goeie kop. Weliswaar die van een dressman van de firma Boss, maar met de scherpe gelaatstrekken van een topkeeper. Het hoofd gaat alleen wat traag naar de hoek. De tweede goal van Charleroi kwam er dankzij een schuiver van afstand. De bal rolde en rolde, schoof verder en verder. Er was tijd genoeg om ‘m te pakken - en toen kwam Gabulov te laat."

"Het leek alsof de doelman van Club niet van nat gras houdt. Een keepertrainer is hij dus ook niet. Gabulov komt eerder in aanmerking voor een beschaafde functie in de bestuursvertrekken, een job waarbij correcte kleding vereist is. Directeur sponsoren en lounges of zo. Hoofd festiviteiten als Club kampioen geworden is en de pleinen, podia en artiesten besteld moeten worden. Gabulov zal dat onberispelijk doen. Hij is een aanwinst voor de club, zover is nu al duidelijk."

"Ondertussen maakt heel Brugge zich zorgen over clean sheets. Donderdag, in de return van Standard-Club (4-1) voor de Croky Cup mag er geen bal bij Gabulov in, anders wordt de opdracht te groot. Vermeer opstellen?"

"Niet doen. Maak je geen zorgen over de ‘mistaken identity’ in het doel, wees niet bevreesd voor een verdwaald tegengoaltje. Gewoon doorgaan, mét Gabulov, op het elan van zondag tegen Charleroi en alles komt goed. Het Club Brugge anno 2018 gaat de geschiedenis namelijk in als een meeslepend en avontuurlijk elftal, niet als de zuinige kruidenier van clean sheets-voetbal. Verbreek die betovering alsjeblieft niet."