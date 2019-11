Mulder en Degryse: “Je moet zien dat Vanaken en Vormer opnieuw door één deur met Diagne kunnen” ODBS

08 november 2019

18u12

Bron: VTM NIEUWS 0

In de VTM-studio kwamen analisten Jan Mulder en Marc Degryse in de aanloop naar de EK-kwalificatiematch van onze Red Flames in Kroatië, even terug op het incident rond Mbaye Diagne. De Nederlander wil de spits respijt geven, “als hij snapt wat er gebeurd is”. Degryse vindt het geen al te groot probleem (“‘t is niet dat Club Diagne echt nodig heeft”) en vindt het ook verstandig om de Ivoriaan enkele weken aan de kant te houden, “waarna je moet kijken hoe de groep en meer bepaald de sleutelspelers (Vanaken en Vormer onder andere, ndr) zich opstellen tegenover hem. Dát is het werk van de trainer.”