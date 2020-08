Mooie geste van Club: gratis Eleven Sports voor 24.000 abonnees NVK/RN

06 augustus 2020

07u11 0 Club Brugge Opmerkelijk: elke abonnee van Club Brugge krijgt tot Nieuwjaar een gratis abonnement op Eleven Sports. "Onze 24.300 abonnees hebben zich superloyaal getoond tegenover Club. Daarvoor wilden we ze iets in de plaats geven", zegt chief business officer Bob Madou.

De supporters krijgen een voucher waarmee ze via het platform van Eleven naar alle wedstrijden van Club kunnen kijken - en bij uitbreiding van 1A, 1B en het vrouwenvoetbal. Zo wil blauw-zwart tegemoetkomen aan de fans die wel betaald hebben voor hun seizoenskaart, maar door de corona-epidemie op gesloten deuren stuiten.

"Dit verandert niets aan onze afspraak met de fans: per wedstrijd die zonder publiek doorgaat, kunnen ze nog steeds een percentage van hun abonnement terugvragen. Natuurlijk hopen we dat ze dat niet zullen doen. Maar dan willen we hen wel op andere manieren helpen." (NVK)

Kalender tot speeldag 8 bekend, vooral opluchting over Antwerp-AA Gent

In samenspraak met Eleven Sports bokste kalendermanager Nils Van Brantegem gisteren de speeldagen 3 tot en met 8 in de hoogste voetbalklasse in mekaar. Van Brantegem was vooral opgelucht over het feit dat Antwerp-AA Gent op 22 augustus kan plaatsvinden. Als er tot 26 augustus niet gevoetbald had mogen worden in Antwerpen, dan was uitwijken naar donderdag 27 augustus de enige andere optie voor die topper. Vandaar ook dat de matchen van Antwerp en Gent op de vierde speeldag sowieso op zondag 30 augustus werden geprogrammeerd. Worden er straks toch nog wedstrijden uitgesteld ten gevolge van COVID-19, dan wil men die sowieso voor 4 oktober afwerken. In september kunnen dan midweekwedstrijden in concurrentie met Europees voetbal worden afgewerkt. De UEFA maakt daar geen bezwaar tegen tot de derde kwalificatieronde van de Champions League en de play-offs van de Europa League. (RN)