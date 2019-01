Mitrovic verlaat Qatar: barst in enkel & 2 maanden out Niels Poissonnier

09 januari 2019

14u05 17 Club Brugge Kopzorgen voor Ivan Leko. Matej Mitrovic is twee maanden out met een barst in de enkel. Dat bracht een bijkomende CT-scan in Qatar aan het licht. De Kroaat reist op dit moment terug naar België.

28 is dus 27 geworden – doelman Letica slaapt plots alleen op zijn kamer. Zijn roommate bleef hinder ondervinden van zijn voet. Het gevolg van een trap die hij incasseerde tegen Lokeren, net voor Nieuwjaar. Omdat het om een barst in zijn enkel gaat, moet Mitrovic zijn voet in het gips. Alleen zo kan het letsel echt genezen. Brugge hoopte aanvankelijk dat het allemaal wel zou meevallen – vandaar dat Mitrovic mee afreisde naar Qatar – , maar de blessure blijkt nu toch ernstiger. Het maakt dat de centrale verdediger de rest van de reguliere competitie zal missen. Hij hoop tegen de play-offs weer wedstrijdfit te zijn. Een tegenvaller voor Club. Te meer omdat ook Brandon Mechele niet honderd procent fit is – zijn schouder ging uit de kom tegen Lokeren. Of hoe een extra centrale verdediger plots geen overbodige luxe zou zijn voor Leko.

Ook al heb je met Mechele, Denswil, Poulain, Decarli, Cools en Peres nog altijd zes opties voor drie plaatsen, in het centrum van de driemansverdediging is de spoeling plots dun.