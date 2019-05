Exclusief voor abonnees Minstens 30 miljoen euro: Wesley moet recordsom in België opbrengen Niels Poissonnier

14 mei 2019

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Records dienen te sneuvelen. De wens van speler en Club. Wesley (22) moet straks de duurste ooit worden – Tielemans én Izquierdo voorbij. De lat ligt op 30 miljoen euro.

Brugge, en bij uitbreiding België, is te klein geworden voor Wesley Moraes Ferreira da Silva – afgelopen zondag tegen Genk wederom impressionant. Zelfs al hang je er met je hele lijf aan, dan nog zet je de Braziliaan niet van de bal. Joseph Aidoo – qua spiermassa ­allesbehalve de eerste de beste – werd bij momenten kinderlijk opzijgezet.

