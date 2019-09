Minimum 30 miljoen: na Diagne en Balanta is de Brugse recordzomer helemaal compleet ODBS

02 september 2019

14u26 2 Club Brugge Alle transferrecords verbroken. In Jan Breydel zullen ze de geregeld hete zomer van 2019 niet snel vergeten. Ook op de slotdag van de mercato nog even een dubbelslag. Voor in totaal 30 miljoen euro -minimaal- ingekocht. Met dank aan ook een recordbedrag aan uitgaande zijde van 62 miljoen.

We schrijven 1 augustus. Dolle donderdag. Op één en dezelfde dag incasseert Club zomaar eventjes bijna 30 miljoen euro. Nakamba naar Aston Villa, Danjuma naar Bournemouth. Graag geziene ponden uit de Premier League. Nadat ook al Wesley voor 25 miljoen euro naar Aston Villa ging. Blauw-zwart met de nodige wapens dus zelf de transfermarkt op, zeker nadat het zich vorige week nog verzekerde van de gegarandeerde miljoenen van de Champions League. Nog eens een slordige 30 miljoen extra in de kassa.

Dat heeft de verzamelde concurrentie in België geweten. Okereke werd voor de neus van Genk weggehaald uit de Serie B, gisteravond laat troefde Club Anderlecht af in de strijd om Diagne. Nadat het eerder al kampioenentrainer Philippe Clement uit de Luminus Arena ging weghalen. En met de transfer van Mignolet van Champions League-winnaar Liverpool toonden Verhaeghe, Mannaert en co hun meest forse spierballen. Voor in totaal 30 miljoen euro kocht Club in. Dat is een minimumbedrag, want houdt louter rekening met de huurbedragen. De te lichten opties niet inbegrepen. Een overzicht.

Odilon Kossounou: 3 miljoen euro van het Zweedse Hammarby

David Okereke: 8 miljoen euro van de Italiaanse tweedeklasser Spezia*

Simon Deli: 2,5 miljoen euro van Slavia Praag

Simon Mignolet: 7 miljoen euro van Liverpool*

Federico Ricca: 3 miljoen euro van Malaga

Eder Balanta: 2,4 miljoen euro van FC Basel

Amadou Sagna: 100.000 euro voor de Senegalees van Cayor Foot uit zijn thuisland

TOTAAL: 26 miljoen euro

* = Transferbedragen zonder bonussen

GEHUURD

Mbaye Diagne: huursom van 3,35 miljoen euro (optie 13 miljoen)

Percy Tau: akkoord met Brighton over een uitleenbeurt zonder aankoopoptie

Eduard Sobol: wordt gehuurd van Shakhtar Donetsk