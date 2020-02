Mignolet vlak voor afreis naar Manchester: “Opnieuw hopen dat United een minder dagje heeft” JBE/GVS

26 februari 2020

Club Brugge vertrok deze voormiddag vanuit Oostende naar Manchester, waar het morgen in de return een plek wil bemachtigen in de achtste finales van de Europa League. “Ik kijk er heel hard naar uit”, vertelde Simon Mignolet vlak voor de afreis. “Opnieuw een wedstrijd in Europa waar we het afgelopen jaar al mooie dingen lieten zien. Nu is het kwestie om efficiënt te zijn en ervoor te zorgen dat we doorstoten. We moeten opnieuw hopen dat United niet in haar dagje is en dat wij heel goed zijn.”