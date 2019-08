Exclusief voor abonnees Mignolet, nu al de talisman van Club: “Veel spelen, exact wat ik wou” Tomas Taecke en Niels Poissonnier

12 augustus 2019

07u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Hij is nu al de talisman van Club Brugge. Simon Mignolet (31), goed voor twee clean sheets, samen met blauw-zwart klaar voor dé match in Kiev. “Dit is exact wat ik wou.”

Drie punten en weg, de bus op. Nog wat qualitytime met vrouwlief en de kids, een recuperatietraining tussendoor en vandaag het vliegtuig op naar Kiev. Niet meteen de geliefkoosde bestemming van Simon Mignolet, in 2018 met Liverpool verliezend Champions League-finalist in de Oekraïense hoofdstad. ‘They’ve conquered all of Europe’, maar in de finale tegen Real Madrid liep het ruim een jaar geleden fout.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis