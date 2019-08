Mignolet legt zijn medische tests af, doelman traint straks al mee bij Club TLB

05 augustus 2019

Simon Mignolet legde zonet zijn medische tests af in het ziekenhuis in Knokke. Als de resultaten van die tests geen roet in het eten gooien, tekent de 31-jarige doelman een vijfjarig contract bij Club Brugge. Blauw-zwart neemt de Rode Duivel over van Liverpool voor zo’n zeven miljoen euro (een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot ongeveer negen miljoen, red.). Om 11 uur traint de doelman al mee met de Bruggelingen.

Mignolet zat gisteren nog op de bank van Liverpool tijdens de verloren Community Shield tegen Manchester City. Club Brugge is al sinds het vertrek van Mathew Ryan in 2015 op zoek naar een doelman die constant is en op hoog niveau keept. Die heeft het nu dus gevonden. Mignolet ruilde in 2010 Sint-Truiden voor Sunderland en verkaste drie jaar later naar Liverpool. Daar kwam hij de voorbije twee seizoenen minder aan spelen toe door de komst van de Braziliaanse keeper Alisson Becker.

