Mignolet in Skype-gesprek met onze redactie: “Als ploegsporter mis je nu het dagelijks contact met teamgenoten” PDD/DMM

30 maart 2020

17u44 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Club Brugge Simon Mignolet heeft vandaag zijn goed hart laten zien. De 32-jarige doelman van Club Brugge schonk tablets aan het Sint-Trudoziekenhuis in Sint-Truiden. Daarna nam hij ook nog even de tijd voor een Skype-gesprek met onze redactie. “Het dagelijks contact met de groep, mis ik nu het meest.”

“Zoals de meesten onder jullie wel weten, ben ik een geboren en getogen Truienaar. Sint-Truiden is zwaar getroffen door het coronavirus”, herhaalde Mignolet op de vraag waarom hij precies tablets aan het ziekenhuis van Sint-Truiden schonk. “Ik wou hulp bieden aan het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt, want mijn zoon is er geboren en onlangs is mijn moeder er succesvol geopereerd.”

De afgelopen week had het Sint-Trudo Ziekenhuis al enkele tablets aangekocht zodat coronapatiënten in quarantaine toch nog contact konden houden met hun geliefden, familie en vrienden. Die hoeveelheid bleek ontoereikend voor het aantal patiënten. Daarop besliste Mignolet extra tablets voor het ziekenhuis te kopen. “Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje heb kunnen bijdragen”, aldus de Rode Duivel.



“Ik wil vooral benadrukken, zeker voor de jongeren onder ons, zo goed mogelijk de voorzorgsmaatregelen van de overheid na te leven, thuis te blijven en je handen te wassen. Want op die manier alleen kunnen we levens redden en veilig blijven.”

Blijven trainen

Ondertussen zit ook de doelman van Club Brugge thuis. De voetbalcompetitie ligt stil en vooralsnog is het niet zeker of er ook weer gevoetbald wordt dit seizoen. “We moeten fit blijven. Het enige wat we kunnen doen is zo hard en goed mogelijk blijven trainen in de gegeven omstandigheden. Dit tot wanneer we weer op het veld kunnen staan, maar wanneer dat is, dat weet niemand.”

“Ik moet zeggen: als je constant thuis zit, dan is het wel leuk is om ‘s morgens te gaan lopen of je training te doen. Wij hebben elk een individueel programma van de club. We houden elkaar op de hoogte via WhatsApp, maar als ploegsporter mis je nu toch wel het dagelijkse contact. Er was dit jaar bij ons altijd wel ambiance op weg naar de training of naar de wedstrijd.”