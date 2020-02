Mignolet: “Een finale op Old Trafford” - Dennis: “Geen geluk bij penaltyfout” JBE/GVS

20 februari 2020

23u51 0

“We mogen gerust trots zijn op onze manier van spelen. Al had het resultaat gerust efficiënter gemogen.” Dat vertelt Simon Mignolet na de 1-1-draw thuis tegen Manchester United in de zestiende finales van de Europa League. “Maar het positieve aan vanavond is dat we nog een finale hebben op Old Trafford. We hebben vandaag getoond dat we op een goeie dag de evenknie van dit United zijn.”

Rits: “Getoond dat we iets tegen hen kunnen doen”

Dennis: “Geen geluk bij penaltyfout”

Emmanuel Dennis verzorgde de Brugse goal. Na een snelle uittrap van Simon Mignolet - zoals ze meermaals oefenen. “Zoals we wel vaker doen op training, trapte de doelman snel naar mij. Ik had het geluk dat de bal recht naar mij vloog. Ik zag de keeper van United uitkomen. Het enige wat ik kon doen, was hem erover lobben. Of er meer mogelijk was dan die 1-1? Zeker. We hadden in de tweede helft nog goede kansen. En dan was er in het begin nog de penaltyfout. De keeper ging met beide voeten door op mij. Daar hadden we geen geluk. Maar we maken ons nu klaar voor de return.”

Clement: “Nog steeds dertig procent kans”