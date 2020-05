Mignolet danst, een trotse captain en blauwe rook uit Jan Breydel: zo viert Club 16de landstitel Redactie

15 mei 2020

19u01 2

Hoewel de club en de spelers niet samen kunnen vieren delen ze hun vreugde via sociale media. Uit Jan Breydel kwam voor de gelegenheid blauwe rook, Simon Mignolet vierde z’n eerste titel met een speciaal vreugdedansje en kapitein Ruud Vormer had een speciale boodschap voor de fans.

Ruud Vormer: “Zondag gaan we nog een keer alles geven...”

Ruud Vormer reageerde op de titel op de Twitterpagina van Club Brugge:

This is your captain speaking! 💙🖤 #KAMP16EN pic.twitter.com/kH2DiyoNoS Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

“Beste supporters, gefeliciteerd met het behalen van de titel! Het was weer een fantastisch jaar, eigenlijk een ongelofelijk jaar. We hebben er erg van genoten, ook door jullie. Want zonder jullie wordt het niks. Dit is inmiddels mijn derde titel. Wel een hele speciale door coronatijden, maar we gaan er erg van genieten. Zondag gaan we nog één keer alles geven in een spetterende titelwedstrijd, én een feestje. Houd alle kanalen van Club Brugge in de gaten, en dan kom je alles te weten. Tot dan.”

Club maakte snel duidelijk wat er zondag zal gebeuren. De kersverse kampioen houdt zondag een virtuele kampioenenmatch met bijhorende show, waar ‘DJ Mata’ ongetwijfeld een hoofdrol zal spelen.

Time to celebrate! 🥳



Schrap alles in je agenda en maak zondag tijd voor de grootste virtuele kampioenenmatch/show! 🤩 #VRBruges pic.twitter.com/v2ViYszysW Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Uit het Jan Breydelstadion in Brugge kwam dan weer blauwe rook op het moment dat bekend werd dat Club de officiële kampioen van de jaargang 2019-2020 is.



