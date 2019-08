Mignolet beleefde hectische uren: “Maar ik ben blij om weer in België te zijn” TLB

05 augustus 2019

08u13 14

Simon Mignolet (31) wordt de nieuwe eerste doelman van Club Brugge. Dat nieuws bevestigde blauw-zwart gisteravond. Mignolet vloog gisteravond na de verloren Community Shield tegen Manchester City meteen door naar ons land. “Eerst nog de Community Shield gespeeld en daarna ben ik rechtstreeks doorgevlogen naar Brussel. Het was hectisch”, aldus Mignolet. Club toont in bovenstaande montage ook onder meer beelden van de ontmoeting tussen voorzitter Bart Verhaeghe en van de rondleiding die de keeper kreeg op het gloednieuwe oefencomplex van de vicekampioen.

Mignolet reageerde ook al kort op zijn transfer. “Het is leuk om terug in België te zijn”, aldus Mignolet. “Ik heb ook altijd graag in Jan Breydel gespeeld. Ik kan niet wachten om terug tussen de palen te staan. Laat die wedstrijden maar komen, zou ik zeggen.”

