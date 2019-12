Met Ruud Vormer kunnen zijn ploegmaats niet meer lachen: “Daarom dat dit zo belangrijk was” ODBS

26 december 2019

20u42

Bron: Telenet PlaySports 10 younited pro league De laatste match van 2019 werd nog een speciale voor Ruud Vormer (31). Zijn eerste competitiegoal, eindelijk. “Ze lachten er mij wel mee uit, hoor”.

In Kiev had hij dit seizoen al gescoord, een belangrijke in de kwalificaties van de Champions League, en vorige week op Anderlecht. Ook een belangrijke, de 0-1 toen in de kwartfinale van de Cup. En al goed voor in totaal 16 assists. Maar nu is ook de kop er -eindelijk- af in de competitie. Tot minuut 93 wachtte Vormer ermee. Op assist van Sobol trapte hij netjes de verste hoek binnen. Vormer, bij ‘Telenet PlaySports’: “Ja, dat speelde toch wel hoor, dat ik nog niet gescoord had. Ze lachten toch met mij. Jongens die al op twee of drie goals stonden, of Hans die er natuurlijk al wat meer heeft. (lacht) Daarom dat deze goal zo belangrijk was hé.”

En dat net tegen het Zulte Waregem van zijn goeie vriend Davy De fauw. Die lachte even daarvoor nog met hem, toen hij een vrije trap keihard tegen de deklat knalde. “Had die bal erin gegaan, was het helemaal fantastisch geweest”. Het was nochtans De fauw die zijn doelman Bossut gewaarschuwd had. “Ik wist dat Vormer die vrije trap zo zou geven”, aldus de verdediger. “(lachje) Bossut zat er toch ook dicht bij.”

De zege is goed voor een straffe 49 op 60. “Ongekend. Het zijn nochtans dikwijls zware matchen. Maar we leven en gaan er telkens keihard voor. En we hebben iedereen nodig. Als je vandaag Okereke ziet binnenkomen. Zo’n invalbeurten zijn superbelangrijk voor een team.” Of dit het beste Club is waarvoor Vormer al heeft gespeeld? Hij wou het niet misschien volmondig zeggen, maar dat moet wel zo zijn. “Een moeilijke. De voorbije jaren hadden we ook mooie ploegen. Maar ja, misschien is het dit seizoen allemaal nog iets beter.”

2020 begint meteen stevig voor Club. Met een duel op Anderlecht (zonder de geschorste Mata), een dubbel bekerluik tegen Zulte Waregem en in februari de confrontatie met Manchester United in de Europa League. “Als we er ‘volle bak’ tegenaan gaan, hebben we een kans. Zeker in Jan Breydel kan alles hé.”