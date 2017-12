Met Preud'homme als analist naar 'zijn' Jan Breydel: "Ik zie geen revolte bij Anderlecht. Club wordt kampioen" Stephan Keygnaert

06u30 94 Club Brugge Als in een kolkend Olympia bij 3-0 Diaby de penalty opeist om zijn hattrick te voltooien, wil een dolle Ivan Leko daar niet van weten, en hij wijst Vossen aan. “Ach, ’t is 3-0, in zo’n situatie had ik Diaby en Vossen het laten uitvechten”, grinnikt er eentje naast ons. “Dan had misschien één van de twee een blauw oog, als de bal er maar inging.” Relaas van een middag aan de zijde van Michel Preud’homme, die de historische topper exclusief analyseerde voor deze krant. En u zult merken: Preud’homme is een waarzegger.

Wanneer Anderlecht in het vierde kwartier geen vuist kan maken, is Preud’homme ontgoocheld in paars-wit. “Ik zie geen revolte. Niemand toont een vuist. En van het middenveld, toch met voetballers als Kums en Hanni, komt níks. Beric is nog de enige die zijn hoofd boven water kan houden.” Het feestje van Club houdt aan. Na de 3-0 danst een uitzinnig Olympia op de tonen van: “Allez Michel, chante avec nous.” Naast en voor Preud’homme draaien supporters zich om en gaan enthousiast staan – applaus op alle banken. Onze analist zwaait eens pauselijk terug.

“Je moet Hein tijd geven. Het meest alarmerende is dat de ploeg helemaal uit elkaar valt bij de minste tegenslag. Club, daarentegen, is o zo solide. Zij zullen hun voorsprong op Anderlecht niet meer prijsgeven, denk ik. Charleroi kan weliswaar elke topclub in één match verrassen, maar om ganse play-offs op hetzelfde niveau te spelen...? (schudt het hoofd) Club wordt kampioen.”

Lees zijn hele analyse op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!

BELGA