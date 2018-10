Met bijzondere actie eert Club Brugge voor thuismatch tegen KV Oostende overleden fans Redactie

25 oktober 2018

19u46 0 Club Brugge Op dinsdag 30 oktober ontvangt Club Brugge KV Oostende en met Allerzielen in het verschiet eert blauw-zwart met een speciale actie haar overleden fans. Op ‘ All Blues Day’ vragen ze aan iedere supporter om een foto mee te brengen van een overleden mede-fan. Nadien gaat het licht op Jan Breydel uit.

“Vanaf 2,5 uur voor de wedstrijd kan elke Club-fan een foto van een overleden vriend of familielid afgeven aan de Noord-Oosthoek”, klinkt het. “Alle foto’s worden bevestigd op een speciale photowall die langs de spelerstunnel geplaatst zal worden. Zo flankeren ze de spelers bij de opkomst op het veld.”

“In ruil voor de foto krijg je van ons een lichtje”, wordt de actie verder uit de doeken gedaan. “Tijdens You’ll Never Walk Alone, net voor de aftrap, doven we de lichten in de tribune, zodat alle overledenen nog één keer duidelijk zichtbaar zijn in het stadion. Zo herdenken we hen waarvan we zo graag hadden gehad dat ze dit nog eens konden meemaken.”