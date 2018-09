Meer prijzen, meer fans, meer geld: Club Brugge blijft groeien Tomas Taecke

13 september 2018

SPORTIEF | In 4 jaar tijd: 2 titels, 1 beker, 2 supercups, 1 kwartfinale Europa League

Het vooropgestelde driejarenplan van Verhaeghe en Mannaert heeft uiteindelijk iets meer tijd gekost, toch hebben de vele investeringen en de herstructurering opgeleverd. Na de magere jaren die volgden op de Sollied-periode werd Club de jongste jaren opnieuw de topclub van weleer, die met de regelmaat van de klok het glasraam van de trofeeënkast mag openschuiven. De beker in 2015, de eerste prijs sinds 2007 voor Club, was een voorsmaakje. Groot was de euforie en de voldoening toen Club Brugge één jaar later voor het eerst in 11 jaar tijd nog eens kampioen werd. Sindsdien volgen de sportieve successen elkaar in sneltempo op. Met twee titels en een beker in vier jaar tijd steekt blauw-zwart alle andere G5-clubs naar de kroon. De trofeeën zijn de mooiste waardemeter voor het gedegen beleid dat de voorzitter en zijn manager sinds 2011 geïnstalleerd hebben. De Champions League-campagne is naast een budgettaire boost vooral een sportieve beloning, al draaide de vorige editie - met een 0 op 18 - uit op een blamage.

