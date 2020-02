Mbaye Diagne is terug in België en arriveert in Belfius Basecamp met... blauw-zwart haar TTV

12 februari 2020

03u45 4 Club Brugge Bijna twee weken na de afgesproken datum is Mbaye Diagne terug in België. En hoe. De Senegalese spits arriveerde in een opvallend kapsel. Hij kleurde zijn haar in het... blauw-zwart.

De overbodige Diagne kreeg van Club Brugge tot begin februari de tijd om in samenspraak met Galatasaray een nieuwe club te vinden (in een competitie die nog moet starten), maar keerde pas gisteren terug. Veel verandert dat niet aan zijn situatie – de spits was sowieso al op non-actief gezet. Wél wordt Diagne anders dan voor Nieuwjaar vanaf vandaag opnieuw in het Belfius Basecamp verwacht, waar hij nog steeds individueel zal trainen. Een terugkeer in de A-kern lijkt niet aan de orde. (TTV)