Mbaye Diagne achtste aanvaller voor drie plaatsen: Clement kan twéé voorlinies opstellen Niels Poissonnier

03 september 2019

08u04 0 Club Brugge Telt u even mee. Okereke, Openda, Dennis, Diatta, Tau, Sagna, Vossen en dus ook Mbaye Diagne (27) - een jaartje gehuurd van Galatasaray, mét aankoopoptie van 13 miljoen euro. Acht aanvallers voor drie plaatsen. Wat. Een. Weelde.

Waan je nooit zegezeker. Dat beseffen ze nu ook bij Anderlecht. De komst van Diagne naar het Astridpark leek zondag in de ogen van paars-wit nog slechts een formaliteit, maar de realiteit was even genadeloos als frustrerend voor Michael Verschueren en Vincent Kompany.

Club rondde gisteren - naast de transfer van verdedigende middenvelder Eder Balanta - de komst af van de Senegalese centrumspits. Het leent Diagne voor een seizoen van Galatasaray SK. De details van de deal: een huursom van 3,35 miljoen euro, plus een aankoopoptie van 13 miljoen. De Turkse topclub betaalt op haar beurt het loon door van de aanvaller (2,1 miljoen), die straks tijdens de onderlinge confrontaties in de Champions League wel gewoon mag meespelen.

