Mats Rits wil af van stempel van eeuwige belofte: "Van Ödegaard hoor je toch ook niets meer?" Tomas Taecke

06 juli 2018

07u00 0 Club Brugge Van de verwachtingspatronen wordt hij een beetje kribbig. Mats Rits, op zijn 16de de hemel ingeprezen, maar pas vandaag op zijn 24ste voor het eerst aan de slag bij een Belgische topclub: “Voetbal is nu eenmaal ups en downs. En die heb ik beiden gehad”.

Sterke Belgische spelers zijn in trek, en dus wachtte Club Brugge niet lang om naast Siebe Schrijvers ook Mats Rits vast te leggen. Blauw-zwart was op zoek naar een back-up voor het koningskoppel Vormer-Vanaken en had de Mechelaar daarbij bovenaan het verlanglijstje staan. Na de degradatie van Malinwa was de keuze voor blauw-zwart door Rits dan ook snel gemaakt: “Dat we gehaald werden als Belg zijnde, dat leeft nu heel erg onder de mensen. Ik hoop vooral dat ik een versterking kan zijn. Belg of niet, ik speel al lang in deze competitie en voor mij was dit het goeie moment om deze stap te maken. Ik ben gehaald voor twee posities, inderdaad die van Vormer of Vanaken. Een ‘back-up’ wil ik niet zijn, maar op zich heb ik begrip voor die term. Club speelde kampioen en de sterkhouders zijn gebleven. Trainers zeggen wel eens dat iedereen vanaf nul begint, maar na tien jaar in het voetbal weet ik dat dit niet zo is. Vormer en Vanaken hebben natuurlijk een voorsprong, dat is logisch na wat ze bewezen hebben. Wél moet ik tonen dat ik daar ook kan spelen. Ik zie dit meer als een motivatie dan als iets negatiefs”.

Rits vertrok na zijn stormachtige doorbraak bij GBA richting Nederland, waar hij zijn plannen bij het grote Ajax al snel in de war zag gestuurd worden door een hardnekkige blessure. Na een wisselvallige periode bij KV Mechelen komt hij nu opnieuw in een echte topclub terecht: “Toch is de stap helemaal anders. Bij Ajax was ik veel geblesseerd, nu voel ik me echt deel van de A-kern en ben ik niet meer de speler van toen. Dat het nu van moeten is? In het voetbal moet het in principe elke week. Ik zie dit niet als een laatste kans of zo en wil mezelf dus ook geen extra druk opleggen”.

Lange tijd werd Rits bestempeld als een eeuwige belofte, een etiket waarvan zijn tenen gaan krullen: “In elke leeftijdsgroep zitten er een paar toptalenten. Sommigen breken effectief door, anderen krijgen meteen een sticker opgeplakt. Je draagt dat mee, terwijl iedereen toch zijn eigen weg uitgaat? Voetbal is nu eenmaal ups en downs en die heb ik beiden gehad. Die Noor, Ödegaard, die naar Real Madrid trok. Daar hoor je nu toch ook niets meer van? Ik heb een mooie stap kunnen maken en wil nu laten zien dat ik het verdien, daar gaat het mij vooral om”.

Rits ruilde de ene volksclub voor de andere: “De slogan ‘No Sweat, No Glory’ is een hele mooie. Eentje die ook bij KV Mechelen past. Alles geven voor de supporters, strijden voor de club. Club Brugge is altijd een beetje het grote KV Mechelen geweest en dus weet ik wat mij te doen staat."