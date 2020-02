Matchwinnaar Rits: “Man United zal hier niet met elf voor de goal komen spelen” TLB

15 februari 2020

20u34

Bron: Radio 1 0 Club Brugge Mats Rits scoorde twee keer tegen Waasland-Beveren en bezorgde Club zo een felbevochten zege. ‘t Was een moeilijke match voor Club en volgens Rits was dat ook de verdienste van de bezoekers. Maar voor de match tegen Manchester United hoeft het ook niet veel te betekenen, zei de middenvelder bij Radio 1.

“De eerste helft pakte Waasland-Beveren zeer voorzichtig aan. Ze stonden allemaal voor de eigen zestien”, analyseerde Rits. “Het kwam erop aan om een gaatje te vinden en dat lukte ook, maar na een minuut of zeven in de tweede helft maken ze dan gelijk. Op de counter gaan we in de fout en nadien kunnen ze weer achteruit kruipen. Dat is ook hun volste recht en Waasland-Beveren heeft het ook goed gedaan. Bij ons lag het tempo wat te laag of was onze laatste pass niet zuiver. Of bij de stilstaande fases viel de bal net niet goed, zoals bij de kans van Ricca.”

Voor de match van komende week tegen Manchester United hoeft deze lastige avond evenwel niets te betekenen, vindt Rits. “We zullen de match van vanavond analyseren en daarna verhuist de focus dan richting Man United. Het wedstrijdverloop wordt totaal anders dan vanavond, United zal hier niet met elf man voor doel komen spelen.”