Mata en Club klaar voor nieuwe stunt: “Waarom zouden we iets veranderen?” Tomas Taecke

21 oktober 2019

15u13 0 Club Brugge Neen, Club Brugge is niet van plan de bus te parkeren tegen PSG. Na de stunt in Madrid is Clinton Mata niet onder de indruk van het sterrenensemble dat straks in Brugge arriveert: “We lopen niet naast onze schoenen, maar waarom zouden we na zo’n goeie seizoensstart plots anders gaan spelen tegen PSG?”

Nog even en dan arriveert de 20-koppige selectie van Thomas Tuchel op Brugse bodem, daar waar PSG vanavond om 19 uur in het Jan Breydelstadion de laatste hand zal leggen aan de derde Champions League-ontmoeting. Eentje waarin PSG net als in Istanbul de drie punten wil pakken met het oog op een zo vlug mogelijke kwalificatie voor de volgende ronde. Club Brugge hoopt op haar beurt een verlengstuk te breien aan de goeie prestatie tegen Real Madrid:

“We spelen met veel durf en lef en dat zal morgen niet anders zijn”, meent Clinton Mata vandaag op de persconferentie. “Elke keer opnieuw gaan we met een duidelijk doel het veld op en dat zal nu niet anders zijn. Onze seizoensstart was goed, waarom zouden we nu plots anders gaan spelen tegen PSG? We zijn en blijven Club Brugge en gaan dus niet naast onze schoenen lopen, maar we hebben eerder al bewezen dat we heel wat in onze mars hebben.”

Voor Mata zelf is de nieuwe Champions League-ontmoeting dé gelegenheid bij uitstek om zijn goeie vorm in de verf te zetten: “Op dit moment draait de ploeg op volle toeren. Dat laat elk individu ook toe om beter te spelen. Of ik straks tegenover Icardi, Mbappé of Di Maria sta, dat maakt niet uit. Het belangrijkste is dat ik opnieuw mijn match speel en zaken leer zoals elke speler veel kan leren.”