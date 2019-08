Exclusief voor abonnees Marc Degryse: “Dit geeft Club niet meer af” Marc Degryse

21 augustus 2019

07u02 0 Club Brugge “Met het enthousiasme van het thuispubliek zie ik Club dit niet meer afgeven.” Onze huisanalist Marc Degryse heeft er een goed oog in dat we zo dadelijk met twee Belgische ploegen de Champions League induiken.

En toch klopte plannetje

“LASK speelde zoals Philippe Clement voorspeld had: ‘kick-and-rush’, ‘Sturm und Drang’, noem het zoals je wil. Linz greep Club meteen bij de keel en zette goed druk. Bij momenten voetbalden ze bovendien beter dan dat je de indruk kreeg. Snel verticaal spel, mét goed voetbal bij momenten. Alles samen leverde dat voor de rust vijf kansen op. Onder andere een niet te missen plaatsbal in de beginfase, de bijna-owngoal van Deli en de kopbal van Holland. De 0-1 halverwege was niet verdiend, maar dat neemt niet weg dat Clements tactisch plan klopte.”

