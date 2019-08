Mannaert over transferzomer Club: “Bedoeling is dat we nog wat verkeer hebben” Redactie

06 augustus 2019

20u30 0 Club Brugge Vincent Mannaert kwam voor de wedstrijd tegen Dynamo Kiev even voor de VTM-camera. Analist Gilles De Bilde stelde de CEO van Club Brugge enkele vragen.

“Dit kan de eerste keer zijn dat een Belgische ploeg uit het niet-kampioenenspoor de groepsfase haalt” opende Mannaert. “We gaan er alles aan doen om de groepsfase te halen. Het zal van ons afhangen. We beginnen vandaag thuis, dus dat betekent dat we een goed resultaat nodig hebben om naar Kiev af te reizen. Daarna komt een andere tegenstander. Het is dus wel nog een hele weg om in de groepsfase te komen.”

Ook de transferpolitiek van Club kwam ter sprake. Mignolet en Okereke zijn voorlopig de blikvangers. “Het is de bedoeling dat we nog wel wat verkeer hebben. We zijn op zoek naar een versterking. Het kan dat er nog jongens vertrekken, maar dan liefst geen die tot vandaag belangrijk waren. De transferperiode loopt tot 31 augustus. Ik ben er geen voorstander van, maar het is nu zo.”