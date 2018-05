Mannaert geniet ook 'the day after' nog na: "Het was een spontaan volksfeest. In de mooiste zin van het woord" YP

14 mei 2018

13u32

Bron: VTM Nieuws

Terwijl de spelers van Club Brugge ongetwijfeld nog aan het bekomen waren van een wilde feestnacht, stond algemeen directeur Vincent Mannaert VTM Nieuws al te woord aan het bondsgebouw in Brussel. Daar ging vandaag een vergadering van de Pro League door, maar Mannaert genoot zichtbaar nog na. "Dit zijn momenten die je nooit vergeet", verwees hij naar de terugkeer van de Brugse spelersbus op Jan Breydel. "Het was een spontaan volksfeest in de mooiste zin van het woord. We konden ons onmogelijk inbeelden dat er nog zoveel mensen op post gingen zijn, na zo'n verre verplaatsing in Luik."

Het was dan ook een hele opluchting dat Club gisteren de titel al kon pakken, want de nervositeit sloop er toch een beetje in na het verlies tegen aartsrivaal Anderlecht. "We hebben intern de rust kunnen bewaren, want na het verlies tegen Anderlecht wisten we dat we voor een zware opdracht stonden. Zeker winnen in Charleroi was belangrijk en dat is ook gelukt na een moeilijke eerste helft. Bij de rust was er nog even twijfel, maar nadien hebben we als groep goed gereageerd."

Videoref

Ook de prestaties van de videoref in de thuismatch tegen Anderlecht kwamen aan bod. "Onze voorzitter had recht van spreken toen hij dat deed, want er werden twee fouten gemaakt die het resultaat beïnvloed hebben. We hebben dat hoofdstuk de dag nadien afgesloten en de focus op het sportieve werk gelegd. We moesten winnen in Charleroi en dat is ook gelukt."

Zo kreeg Ivan Leko in zijn eerste jaar als trainer bij Club Brugge voor elkaar om kampioen te spelen - de tweede landstitel in drie jaar overigens. "Of Leko aanstellen een gok was? We waren ervan overtuigd dat Leko een trainer met een plan is, met een duidelijke voetbalvisie en een sterke persoonlijkheid. Nu gaan we ons ook in Europa proberen te tonen, met een versterkte groep. De voorbije jaren waren in Europa niet zo goed en dat is toch belangrijk voor een club als die van ons. We gaan ons proberen te tonen in de Champions League", besloot Mannaert.