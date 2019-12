Mannaert: “Er kan maar één de Gouden Schoen winnen: Vanaken” SK

11 december 2019

’t Is de tijd van het jaar: de Gouden Schoen-koorts. Vincent Mannaert ziet maar één kandidaat: “Hans Vanaken verdient ’m. Meer nog dan vorig jaar. Want Hans is niet alleen een belangrijke speler voor Club Brugge, hij is inmiddels ook een completere, collectieve voetballer geworden. Hans heeft in het kalenderjaar 2019 98 procent van de speelminuten op het veld gestaan – er zijn topkeepers die niet zo’n regelmaat halen. Bovendien is Hans elke match bij de jongens die de meeste kilometers afleggen én aan een hoge intensiteit.”

“Zijn belang voor de ploeg is het best af te lezen in de grote matchen. In de voorbije play-offs was Club Brugge de beste ploeg – we haalden toen de meeste punten. Wel, in de negentien goals die we in de play-offs maakten, was Vanaken zeven keer beslissend – da’s 30 procent. In de voorrondes van de ­Champions League maakte Hans drie doelpunten – hij trapte ons naar het kampioenenbal. In 2019 maakte Hans zelfs meer doelpunten dan Samatta, de topschutter van de landskampioen. En tot slot spreken we hier over een speler die inmiddels vaste waarde is in de selectie van de beste ploeg op de FIFA-ranking. Kortom, ik denk niet dat iémand dezelfde adelbrieven kan voorleggen...”

