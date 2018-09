Manier waarop hij bij Club Brugge moest vertrekken bezorgt middenvelder wrange nasmaak: "Ik mocht zelfs kleedkamer niet meer in" Tomas Taecke

06 september 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Dat Club Brugge hem niet langer een sportieve toekomst bood, kon Sander Coopman best wel aanvaarden. Dat hij na elf jaar dienst zomaar aan de kant werd geschoven, zorgt dan weer voor een wrange nasmaak. "Van dag op dag werd ik uit de kleedkamer gegooid en mocht ik niet meer met de groep eten."

KV Oostende is stilaan een kuuroord voor ex-Bruggelingen. Na Jordi Vanlerberghe en Laurens De Bock vond ook Sander Coopman op twintig minuten van Jan Breydel ­onderdak bij de kustploeg. Na twee uitleenbeurten aan Zulte Waregem verliet de Zuid-West-Vlaming blauw-zwart nu definitief, al ging dat niet zonder slag of stoot. Al vroeg deze zomer was er concrete interesse van Racing Genk, maar de Limburgers vonden de transferprijs (bijna twee miljoen euro) onrealistisch.

"Club vroeg mijns inziens te veel. Gelukkig kwam er met Oostende (dat ongeveer 750.000 euro betaalde, red.) nog een goeie optie. Ook op Charleroi werd ik goed ontvangen, maar als Vlaming vond ik het project van KVO beter voor mij. Ze zeggen dat ik te honkvast ben, maar ook Racing Genk sprak mij aan."

Heel moeilijk door te breken

Nog voor Diaby, Limbombe en Refaelov de A-kern moesten verlaten, werd Coopman van de ene dag op de andere opzij geschoven. "Ik wou dit jaar écht mijn kans grijpen, maar al snel vertelde Club mij dat ze me wilden verkopen. Dan hoef je niets meer te proberen. Eerst mocht ik niet meer meetrainen van Leko, en al snel mocht ik zelfs de kleed­kamer niet meer in. Van dag op dag mocht ik ook niet meer met de groep eten. Dat vond ik allemaal extreem, zeker voor iemand die altijd zijn werk doet en al elf jaar bij Club speelde. Het was slikken. Ik ben niet iemand die de groep verziekt, integendeel."

Coopman verliet Club deze keer definitief en is zo na Storm, Bolingoli en Dierckx de volgende in de rij die niet definitief doorbreekt in de hoofdmacht. "Blijkbaar is het toch heel moeilijk (grijnst). Er zijn veel goeie voetballers, zoals Storm of Dierckx, die volgens mij zouden doorbreken als ze eens tien matchen op rij mogen spelen. Alleen lukt dat niet in een topclub, waar het om de prijzen gaat en jonge gasten na een mindere match doorgeschoven worden. Je kan dat Club niet verwijten en dat doe ik ook niet."

Coopman werkte gisteren zijn eerste training af bij KVO. "Het is goed dat ik na enkele turbulente jaren eindelijk houvast heb. Hier kan ik meedenken voor een paar jaar ver en me de komende seizoenen bewijzen."