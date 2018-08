Maak kennis met Matej Mitrovic, de verlegen Kroaat van Club: "Als laatste afvallen voor het WK in Rusland deed pijn" Niels Poissonnier

10 augustus 2018

07u04 1 Club Brugge Zijn lichaamstaal verraadde het. Matej Mitrovic (24) is het niet gewoon om interviews te geven. Maar omdat onbekend vaak onbemind is…

Het Balkan-Engels maakte hem nieuwsgierig. En dus kwam hij heel even uit zijn bureau. “This is quality, my friend”, knipoogde Ivan Leko, terwijl zijn handen de schouders van zijn landgenoot vastgrepen. “Maar hemel hem nu niet té veel op, hé.”

Een goeie vijf maanden zit Mitrovic intussen bij Club – zijn vakantie en korte terugkeer naar het Turkse Besiktas niet meegerekend. Aanvankelijk gehuurd en uiteindelijk definitief vastgelegd voor vier jaar. Niet via de afgedwongen aankoopoptie – ruim 4 miljoen euro vond Club iets te duur – , wel na nieuwe onderhandelingen. “Ik ben blijven hopen dat de clubs er zouden uitkomen. Ook toen ik mee op stage moest met Besiktas. (mijmert) Ik ging ervan uit dat Club meteen na het seizoen een beslissing zou nemen over me, maar de gesprekken sleepten aan. Gelukkig is dat nu allemaal achter de rug. Ik ben opgelucht. ’t Is toch een ander gevoel: definitief van Club zijn in plaats van hier op huurbasis te spelen.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

