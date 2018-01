Maak kennis met Clubaanwinst Diatta: hevig Liverpoolfan die zich spiegelt aan Kara en Badji Tomas Taecke

15u10 0 rv Club Brugge Op de eerste match van Krépin Diatta is het nog even wachten, toch kan het geen kwaad om de nieuwe aanvaller van Club Brugge te leren kennen. Lees hier wat u nog niet wist over de hevige Liverpoolfan, die in de voetstappen van zijn landgenoot Sadio Mané wil treden.

1) Geen aanpassingsperiode nodig

Club wil Diatta eerst bij een andere eersteklasser laten rijpen, toch lijkt een aanpassingsperiode overbodig. De aanvaller kende naar eigen zeggen een moeilijke start in Noorwegen, maar maakte zich de Europese gewoonten en het klimaat snel gewoon. Dat hij vroeger in Dakar al intensieve cursussen had gevolgd om de Engelse taal machtig te worden, was ook mooi meegenomen.

Voor de 18-jarige Senegalees was de Noorse competitie de ideale springplank. Wat dat betreft spiegelde hij zich aan zijn landgenoten Kara Mbodj (Tromsø), Stéphane Badji (Sogndal en Brann Bergen) en Mame Diouf (Molde) die allen hun Europese carrière in Noorwegen begonnen. Anders dan veel Zuid-Amerikanen die de voorbije jaren bij Club neerstreken, zoals Gedoz, Leandro, Mera, Palacios of zelfs Izquierdo, zal Diatta dus naar verwachting geen inloopperiode nodig hebben.

2) Speelt bij voorkeur als spelmaker

Diatta is een polyvalente offensieve speler, die zowel als nummer tien, op de flank of als spits kan spelen. Bij Sarpsborg deed hij dat in een 4-4-2-systeem voornamelijk als tweede spits. Voor de Senegalees is de nummer tien positie nog steeds zijn favoriete. Toen hij van zijn achtste tot zijn vijftiende onder een vaste trainer in de Zuid-Senegalese stad Ziguinchor leerde voetballen, werd hij als aanvallende middenvelder opgeleid.

Daarna bij Oslo FC in Dakar was dat niet anders. Diatta houdt van de bal, dribbelt graag en had van nature ook de neiging om ver in te zakken op de bal op te halen - iets wat hij bij Sarpsborg het afgelopen seizoen is afgeleerd. In de Noorse Eliteserien liet hij afgelopen seizoen vaker scoren dan dat hij dat zelf deed: Diatta trof 3 keer raak en deelde 8 assists uit.

3) Grote fan van Liverpool en Mané

Manchester United knoopte het voorbije jaar dan wel twee gesprekken aan met het management van Diatta, toch gaat de voorkeur van de Senegalees uit naar een andere Engelse club. Liverpool is immers de droomploeg van de aanvaller: “Telkens ze spelen, kijk ik samen met mijn vrienden op televisie”, liet hij vorige week nog noteren in een lokale krant.

Diatta zijn grote voorbeeld is Liverpoolspits Sadio Mané. In Noorwegen werd hij ook vergeleken met de Senegalese ster uit de Premier League, al heeft Diatta wat dat betreft nog een hele weg af te leggen. Liverpool is zijn club, de Premier League is automatisch ook zijn favoriete competitie. Wat dat betreft mag hij dromen. Zijn makelaar, Thierno Seydi, wist eerder al Didier Drogba te lanceren.

Et enfin, en direct de Dakar, félicitations @ClubBrugge pour le transfert du Petit prodige pic.twitter.com/39NVSF6HJu Mogi Bayat(@ BayatMogi) link

4) Vijfde Senegalees voor Club

Diatta is de vijfde Senegalese speler ooit bij Club Brugge, al speelde Mustapha Diallo in 2006-2007 geen enkele officiële wedstrijd voor blauw-zwart. De eerste Senegalezen die de weg naar het toenmalige Olympia vonden, waren Mamadou Tew en Antoine Coly in 1984. Mamadou speelde vijf jaar voor de Bruggelingen, terwijl Coly voornamelijk in de B-ploeg vertoefde. Mamadou verzamelde meer dan 150 matchen voor Club vooraleer hij zijn carrière voorzette in Charleroi.

De Senegalees die de hoogste ogen gooide bij Club, was evenwel Khalilou Fadiga. De publiekslieveling speelde tussen 1997 en 2001 voor blauw-zwart nadat hij ook voor Lommel uitkwam. Na zijn passage in Brugge maakte Fadiga naam in Europa bij onder andere Auxerre, Inter Milaan en Bolton Wanderers vooraleer hij terugkeerde bij AA Gent en Germinal Beerschot.

BELGAIMAGE

5) Mag dromen van WK-selectie

Na zijn doorbraak in Europa mag de belofteninternational stiekem dromen op een voorselectie voor het WK in Rusland. Zeker als hij zaterdag ook nog eens als Afrikaans talent van het Jaar wordt verkozen, zullen de schijnwerpers nog meer op hem gericht zijn. Intimi verzekeren dat de rijzende ster kans maakt op de ruime selectie voor het WK, waar Senegal het in juni opneemt tegen Colombia, Japan en Polen.

Begin vorig jaar verloor Diatta nog de finale van de Afrika Cup met de U20, een enorme ontgoocheling voor de nieuwkomer van Club. Wél wekte Diatta op dat kampioenschap de aandacht van een resem topclubs, onder wie ook Olympique Marseille en PSG. Terwijl vooral Club Brugge en CSKA Moskou afgelopen zomer concreet waren voor het talent, koos Diatta ervoor om het seizoen bij Sarpsborg uit te doen: als blijk van respect nadat zij hem als enige Europese club op zijn zeventiende een contract hebben geboden.

Twitter Mogi Bayat