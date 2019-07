LIVE OP HLN.BE (vrijdag 20u20). Club wil vraagtekens wegwerken in ‘Brugse Metten’ tegen Sporting Lissabon TTV

18 juli 2019

13u54 0 Club Brugge De tijd dringt voor Club Brugge, dat net als in het debuutjaar van Ivan Leko geen al te beste voorbereiding kent. Philippe Clement en blauw-zwart hopen dan ook in de Brugse Metten tegen Sporting Lissabon veel vraagtekens weg te vegen. Afspraak morgen om 20u20, tien minuten voor de start van de match, op HLN.be: bij ons kan u de wedstrijd in livestream volgen.

Vindt viermansverdediging zijn draai?

Vijf tegengoals tegen AZ Alkmaar, twee tegen Union. Twee wedstrijden waarin blauw-zwart er in defensief opzicht bij vlagen écht niet goed uitzag. De omschakeling naar een systeem met vier verdedigers kost tijd, net als het inpassen van enkele nieuwe pionnen. Nieuwkomer Deli maakte een goeie indruk, voor Kossounou is het voorlopig wat zoeken. De Ivoriaan kende een goeie stage, maar zag er in de oefenmatchen tegen Lokomotiva Zagreb en Union niet al te goed uit. Linksachter Sobol blijkt degelijk, maar ook voor Mechele is het opnieuw aanpassen. En haalt Mata de komende tijd zijn niveau van in de play-offs? Vraag is of de nieuwe achterhoede straks, met de steun van de middenvelders, zijn mannetje kan staan in de Europese voorrondes. De komst van Sporting Lissabon is alvast een goeie test.

Rits of Amrabat? En wat met Schrijvers?

’t Is opnieuw drummen op het middenveld, waar spelmaker Vanaken en aanvoerder Vormer zeker lijken van hun positie. Voor Rits en vooral Amrabat is het wederom vechten voor derde plaatsje in de driehoek, en wat als Nakamba er straks nog zou bijkomen? Benieuwd ook of Schrijvers in dit systeem een basisplaats kan opeisen. Onder Clement was er in Genk alvast geen plaats voor de Limburger. Veel zal straks in augustus afhangen van het vormpeil van Vanaken en Vormer. De voorbereiding van die laatste was ok, terwijl Vanaken eerder wisselvallig presteerde.

Kan Okereke de hoge verwachtingen inlossen?

Met een fitte Danjuma en Dennis en Diatta op de terugweg heeft Clement straks de drie smaakmakers van vorig seizoen ter beschikking. Reken daar ook nog nieuwkomer Sagna en alternatief Vlietinck bij en dan zit het voorlopig goed op de flanken. De hamvraag is of recordaankoop Okereke straks de hoge verwachtingen kan inlossen. Zowel Rezaei, Vossen als Openda maakten geen goeie beurt de voorbije weken… en dus zal veel afhangen van de vervanger van Wesley. Scoren tegen Sporting zou de Nigeriaan in de aanloop van de competitiestart alvast een enorme boost geven.