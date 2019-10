Lippens is 40 jaar burgemeester van Knokke en gaat trainen in Basecamp van Club Brugge Redactie

26 oktober 2019

18u37 0

Leopold Lippens is 40 jaar burgemeester van Knokke. Om dat te vieren ging hij vandaag meetrainen met Club Brugge in het Basecamp in Westkapelle. Bovendien kreeg hij een cadeau van Club-voorzitter Bart Verhaeghe: een origineel shirt van Jos Volders uit 1979, het jaar toen Lippens voor het eerst zijn burgemeesterssjerp droeg.