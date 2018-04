Limbombe twijfelachtig voor 'moeilijkste match' van Club Tomas Taecke

06 april 2018

14u48 0 Club Brugge Club staat voor zijn moeilijkste wedstrijd in play-off 1, zo is Ivan Leko van oordeel. Dan is het maar te hopen dat de twijfelachtige Limbombe fit raakt.

De voorsprong is groot, maar zondag kan Club Brugge de kloof met AA Gent (en Anderlecht) nog groter maken. Als blauw-zwart na drie opeenvolgende nederlagen nog eens weet te winnen in de Ghelamco Arena, is de titel écht wel binnen handbereik.

"Als Charleroi vanavond wint, kan dat sowieso al een cadeau zijn", weet Ivan Leko. "En dan is het aan ons om in Gent te bewijzen waarom we negen punten voor staan. Dit is voor mij de moeilijkste wedstrijd die ons nog rest. Of ze beter zijn dan Anderlecht? Vorige zondag in ieder geval wel. We zullen ons werk moeten doen en zowel individueel als collectief sterk zijn. Er wachten ons nog negen finales die allemaal even belangrijk zullen zijn. We bereiden ons voor zonder te rekenen. Winnen in Gent is alvast een mooie uitdaging."

Leko moet hopen dat Anthony Limbombe, één van de belangrijkste schakels in zijn systeem, helemaal fit raakt. "Anthony heeft een paar dagen niet getraind en deed dit vandaag individueel. Hopelijk kan hij morgen aansluiten, maar dan nog is het geen voordeel als een speler enkele dagen niet heeft getraind. We zullen zien. Vossen trainde nu al twee weken voluit. Ik hoop dat we hem kunnen selecteren. Ook Poulain is al enkele dagen bij de groep, maar voor hem komt de match nog te vroeg. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de match tegen Anderlecht."