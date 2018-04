Limbombe klaar voor Anderlecht… en dat is maar goed ook voor Club Tomas Taecke

10 april 2018

15u15

Bron: Eigen berichtgeving 11 Club Brugge Anthony Limbombe is klaar voor Anderlecht en dat is maar goed ook. Niet alleen kende Club Brugge zondag in Gent problemen op links, ook bezorgde de vleugelspits blauw-zwart dit seizoen in zijn eentje al acht punten.

“Zonder Anthony ging het eindelijk weer meer over rechts.” Het is een uitspraak van Ruud Vormer, die zondag in de Ghelamco Arena niet toevallig door de afwezigheid van Limbombe eindelijk weer de oude was. Aan de overzijde kreeg Ahmed Touba de kans, maar die slaagde er niet in Limbombe degelijk te vervangen. Het debuut van Krepin Diatta, die na de rust op links zijn kans kreeg, was evenmin een voltreffer. En dus zocht Club oplossingen op rechts, daar waar Vormer veelal vertoeft. Dat Limbombe, die vanochtend de groepstraining kon hervatten en verlost is van zijn voetblessure, belangrijk is voor Club is een understatement. Niet alleen miste de Mechelaar dit seizoen slechts 4 van de tot dusver 32 wedstrijden, meer nog bezorgde hij de Bruggelingen met vier winning goals in de slotfase alles samen vier overwinningen of acht extra punten. Vooraleer Club zondag in het Astridpark meer dan ooit op zijn smaakmaker rekent om eindelijk nog eens te winnen in Anderlecht, brengen we de winning goals van Limbombe nog eens in herinnering.

Speeldag 8: Charleroi - Club 1-2

88ste minuut: doelpunt Limbombe

Na een moeizaam start onder Leko is Limbombe eindelijk basisspeler. De vleugelspits groeit elke week en bezorgt Club op speeldag 8 tegen het op dat moment ongeslagen Charleroi een eerste keer de drie punten in de slotfase. Eerst behoedt Horvath Club met enkele fantastische reddingen voor een 2-1-nederlaag en in de 88ste minuut brengt Limbombe de bijna 2.000 meegereisde fans in vervoering. De spits komt goed naar binnen en knalt de bal laag voorbij Penneteau in de verste benedenhoek. Club bouwt zijn voorsprong als competitieleider uit, Limbombe is met zijn eerste competitietreffer meteen matchwinnaar.

Speeldag 10: KV Oostende - Club 2-3

93ste minuut: doelpunt Limbombe

Met twee prachtige goals brengen eerst Siani en vervolgens Berrier KV Oostende in een beladen derby twee keer op gelijke hoogte. De ganse Versluys Arena heeft zich al bij een gelijkspel neergelegd, totdat Limbombe net als in de vorige uitmatch in Charleroi in de absolute slotfase opstaat. De vleugelspeler wordt vanop links aangespeeld door Vormer en schiet de bal met rechts via het been van Gano over Vanhamel in doel. 27 op 30 voor blauw-zwart, met dank aan Anthony Limbombe. Dat de aanvaller zijn shirt uittrekt en daarvoor een tweede gele kaart pakt, wordt hem door gans blauw-zwart, met Ivan Leko op kop, snel vergeven.

Speeldag 16: Club - Zulte Waregem 3-2

87ste minuut: doelpunt Limbombe

Eind november flirt Club Brugge met een eerste puntenverlies in eigen huis wanneer het na 80 minuten tegen een 1-2-achterstand aankijkt tegen Zulte Waregem. Eerst zorgt Wesley voor de gelijkmaker en opnieuw in de slotfase is Limbombe de verlosser. Net als tegen Charleroi en KVO komt de spits goed naar binnen om vervolgens de doelman - deze keer Bossut - met rechts te fusilleren. Enkele dagen voor het onderlinge bekerduel loodst Limbombe zijn team met de winning goal voorbij Essevee en naar een nieuwe driepunter.

Speeldag 29 Club - KV Kortrijk 2-1

79ste minuut: doelpunt Limbombe

Pas in het begin van de tweede helft brengt Diaby Club Brugge tegen een sterk KV Kortrijk op voorsprong. Een doelpunt dat door een strafschop van Stojanovic voorbij het uur teniet gedaan wordt. Blauw-zwart beukt en zwoegt, maar de Kortrijkse muur buigt niet. Tien minuten voor tijd is Limbombe andermaal de verlosser. Wie anders dan Vormer vindt de Mechelaar aan de tweede paal. De Rode Duivel knalt Club met een heerlijk vluchtschot naar de zege. Na vijf matchen zonder overwinning kan Club nog eens winnen. Wederom met dank aan… Limbombe.