Leko ziet vijf (!) titelkandidaten: "Dit wordt een fantastisch seizoen" Tomas Taecke

27 juli 2018

14u58

Bron: Eigen Berichtgeving 2 Club Brugge Als het van Ivan Leko afhangt, gaan we er vanaf vanavond best goed voor zitten. Met vijf onvervalste titelkandidaten verwacht de Kroaat zich aan een competitie om duimen en vingers van af te likken. “Met zo’n ploeg moet zelfs Genk meedoen voor de titel”, weet de coach van Club.

"Het leven is mooi" of "Football is coming home". Het was vanmiddag duidelijk op zijn persconferentie dat Ivan Leko zin heeft in het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin hij verwacht dat Club Brugge meer tegenstand zal ervaren dan vorig jaar. "Het moet een fantastisch seizoen worden. Alle vijf de topclubs zijn goed bezig. Er is structuur en ze hebben allemaal goeie transfers gedaan. En al de clubs hebben een toptrainer in huis. Je hebt natuurlijk Club Brugge, maar daarnaast bijvoorbeeld ook Standard. Met Michel (Preud’homme, red.) en een spelersgroep die bijna ongewijzigd is gebleven. Anderlecht heeft heel goeie transfers gedaan en Genk moet met zo’n ploeg sowieso meestrijden om de titel. Dan is er ook nog Gent, die vorig jaar en de seizoenen daarvoor het ook al goed heeft gedaan. Na het fantastische WK voor België wordt ook de competitie enorm mooi om te zien."

Leko en Club openen zondag tegen Eupen, trekken vervolgens naar Moeskroen en ontvangen Kortrijk. Geen zwaar begin, maar "vorig seizoen speelden we in Eupen in extremis gelijk, maar het kon 4-0 zijn. Ze hebben heel wat goeie spelers, vooral in offensief opzicht en op het middenveld. Kijk, we dromen groot. We dromen van Bernabeu (stadion Real Madrid, red.), maar nu moeten we bezig zijn met Eupen. We willen nog meer strijdlust en grinta tonen dan vorig seizoen en onszelf overtreffen. Alleen op die manier zal dat lukken."