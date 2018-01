Leko ziet puzzelstukjes in elkaar vallen, maar "het kan nóg beter" Thomas Lissens

Bron: Play Sports 1 BELGA Club Brugge Natuurlijk was Ivan Leko trots op de prestatie van zijn team. De nummer twee uit de competitie van de mat geveegd, door naar de halve finales van de beker en nog steeds in de running voor de eerste dubbel sinds 1996: er is momenteel geen vuiltje aan de Brugse lucht. "Het voetbal van de eerste helft was van het niveau waar we naartoe willen. Maar het kan nóg beter."

"We hebben echt mooi voetbal gebracht", sprak Leko voor de microfoon van Play Sports. "Het voetbal van de eerste helft was van het niveau waar we naartoe willen. We speelden snel, met veel beweging en creëerden veel kansen. En dat toch tegen de tweede beste ploeg van België. Jammer genoeg slikken we een tegengoal, maar ik ben desondanks erg trots op wat ik vandaag gezien heb."

"2017 was goed, maar we hebben eind vorig jaar gezegd dat er nog ruimte was voor progressie. Dat hebben we vandaag al getoond, maar het kan nóg beter. De laatste pass kon soms iets sneller, of we moeten soms ook iets vlugger proberen om het spel te verleggen. Het was goed vandaag, maar morgen is een nieuwe dag. En we zullen opnieuw vol aan de slag gaan."

