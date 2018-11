Leko ziet Club opnieuw de boot ingaan na goeie Champions League-match: “Ik wil hier een antwoord op vinden” ODBS

11 november 2018

00u13 2 Club Brugge Het Zwarte Land is de Azurenkust niet. Vier dagen na de 0-4-zege op het kampioenenbal in Monaco ging blauw-zwart onderuit in Charleroi. “Waarom is het na een goeie match in de Champions League altijd zo moeilijk om de scherpte te vinden in de competitie?”, vroeg Leko zich af. “Daar wil ik een antwoord op vinden. Ik hoop dat we ons na de interlandbreak kunnen herpakken.”

Na zijn twee goals in het Stade Louis II sloeg Hans Vanaken ook snel toe in het Stade du Pays. Een droge knal, goed voor zijn zesde goal in de Jupiler League, naast acht assists. In totaal zit de opperkandidaat voor de Gouden Schoen zelfs al aan 9 doelpunten en 10 assists in 21 matchen. Haast elke match betrokken bij een goaltje dus. Maar de Zebra’s gingen op en over Club, wat een zure smaak naliet bij Leko. “Ik ga niet klagen over een gebrek aan kwaliteit of goede wil bij mijn spelers. Die lieten ze dit seizoen al genoeg zien. Maar we moeten wel op zoek naar een manier om met meer grinta te spelen na een goeie Champions League-match. Want tegen Standard overkwam ons dit ook al.” Op Sclessin ging Club kansloos de boot in met 3-1 nadat het bij Atlético Madrid dezelfde cijfers om de oren kreeg.

“Na een halfuur werd het minder en door een gebrek aan intensiteit kon Charleroi scoren. Na de rust hadden we het lastig met hun druk en kwamen we niet meer in ons spel. Ik miste scherpte, energie en power, we waren wat te soft. Waarom is het na een goede wedstrijd in de Champions League altijd zo moeilijk om de scherpte te vinden in de Jupiler Pro League? Daar wil ik het antwoord op vinden. We hebben genoeg kwaliteit en mentaliteit om dergelijke wedstrijden niet te verliezen. Het eerste halfuur waren we ook dominant. Toen hadden we onze momenten moeten pakken.”

Ook vanop het blessurefront slecht nieuws voor Leko. Denswil moest gekwetst naar kant. En de ingevallen Mitrovic, die werd er wat later alweer uitgehaald. “Ik wilde iets doen”, verklaarde Leko die wissel. “Mechele en Decarli waren mijn beste verdedigers, dus die liet ik staan. Dat was louter tactisch.”