Leko windt er geen doekjes om: "Grote individuele fout Horvath" Wouter Devynck

07u06 0 Photo News Club Brugge Hoe schizofreen kun je zijn als keeper? Ethan Horvath (22) combineerde gisteren in één en dezelfde match weer het slechtste en het beste. Niet de eerste keer.

Minuut 27: plaatsbal Pozuelo richting verste hoek. Prima geplaatst. Horvath pakt uit met een geweldige redding. Van het soort waar hij een patent op heeft. Ondanks zijn lengte heeft hij een katachtige reflex in huis. Dan gaat iedereen op de banken staan voor zoveel bravoure.

Minuut 43: vrije trap Malinovsky richting verste hoek. Scherpe en hoge bal. Horvath zet onnodig een stap vooruit en... tegengoal. Van het soort waar hij een patent op heeft. Ondanks zijn lengte gaat hij te vaak onder een bal door. Dan slaat iedereen de handen voor de ogen voor zoveel onkunde.

Het wordt stilaan een probleem toch, die hoge ballen. Tot nu werden zijn fouten met de mantel der liefde bedekt. Omdat het blauw-zwart amper punten kostte. Enkel in Moeskroen lag hij bij de eerste goal mee aan de basis van de nederlaag.

Risico

Maar vooral omdat hij meestal nog in dezelfde match met enkele wereldreddingen uitpakte. Want de keren dat de goalie zijn ploeg overeind hield kunnen allerminst genegeerd worden.

Maar toch. Horvath zelf erkent dat er nog werk aan de winkel is. En haalt aan dat hij nog maar 22 is en nog veel te leren heeft. Daar valt uiteraard iets voor te zeggen. Club wist verdomd goed dat het niet met een ervaren keeper startte dit seizoen, maar was en is nog altijd bereid dat risico te nemen. Zeker in de wetenschap dat Ludovic Butelle met zijn 34 jaar - op dat kampioenenjaar na - ook nooit een toonbeeld van zekerheid was.

Op dit moment is de Fransman volledig uit beeld. En met tweede doelman Hubert is het ook koffiedik kijken, hoe hij overeind blijft eens er druk op de ketel zit. Om maar te zeggen dat Horvath veel meer punten zal moeten kwijtspelen om zijn basisplaats te verliezen. Maar dat hij gisteren geen goede beurt maakte, is een feit. En het zal toch niet al te vaak moeten voorvallen. "Een grote individuele fout. Hij is jong, we weten wat we aan Ethan hebben...", zocht Leko na afloop naar de juiste woorden. Zijn ploegmaats wezen hem niet openlijk met de vinger. Vormer: "Of het een fout was? Dat weet ik niet, ik ben geen keeper."

Gisteren werd Horvath door Club alleszins afgeschermd van de pers en keeperstrainer Jan Van Steenberghe ging zijn doelman bij het rustsignaal al ostentatief opzoeken om te vragen wat er gebeurd was. Eén groot voordeel: veel cooler dan 'IJskonijn' Horvath worden ze niet gemaakt. Mentaal had hij zich er om 22.15u al over heen gezet.

