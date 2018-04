Leko: "We grijpen naast drie gouden punten" - Diaby: "Ik heb er geen uitleg voor" BF en TTV

28 april 2018

09u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge Ivan Leko stelde gisteravond in de Luminus Arena vast dat Club zijn eerste punt buitens-huis greep in play-off 1. De coach bleef wel met een dubbel gevoel achter.

"Omdat we over de hele lijn toch de betere ploeg waren. We hadden meer en betere kansen, en voetbalden autoritair en dominant tegen een technisch sterke ploeg. Bij die fout op Diaby denk ik dat we ook een penalty kunnen krijgen. Jammer genoeg winnen we niet. We grijpen naast drie gouden punten, maar één punt op Genk is zeker ook niet slecht."

Hoofdzaak is dat Club op koers blijft voor de titel. "We hebben fantastische maanden achter de rug, nu moeten we proberen op dezelfde manier te eindigen."

Diaby 'Mister play-off 1': "Ik heb er geen uitleg voor"

Abdoulay Diaby leeft van de grote momenten. Telkens wanneer het er voor Club écht om gaat, is de Malinees op de afspraak. Dat was met vier goals en twee assists zo in de play-offs in het kampioenenjaar, terwijl Diaby ook nu goed op weg is om een cruciale rol op te eisen in de nieuwe nakende titel. Gisteren lukte hij zijn tweede assist, terwijl hij ook al drie keer scoorde. "Dat is moeilijk uit te leggen", lacht hij. "Er is eigenlijk geen uitleg voor. Nu is het money time en dan moet je als spits belangrijk zijn. Voorlopig lukt dat en daar ben ik heel blij mee."

Club kwam op voorsprong via Wesley, maar eigenlijk had Diaby het grootste aandeel in de openingsgoal: "Het is leuk om beslissend te zijn, al stond Wesley ook op de juiste plek. Belangrijk zijn in een moeilijke match als deze geeft veel vertrouwen voor de match van volgende week tegen Anderlecht. Op dit moment zijn we gefrustreerd dat we ondanks enkele goeie kansen niet gewonnen hebben, maar volgende week zullen we er wel staan. Dat we geen kampioen zullen spelen tegen Anderlecht? Wie zegt dat? Het is nog steeds mogelijk, toch? (lacht)"

Ja, er is nog een kleine kans, zie rechts.