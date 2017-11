Leko: “Waasland-Beveren is een serieuze kandidaat voor play-off I” Tomas Taecke

15u24 0 Florian Van Eenoo Photonews Club Brugge Na de interlandbreak hoopt Club Brugge aan te knopen met een thuisoverwinning tegen Waasland-Beveren. Ivan Leko is op zijn hoede voor de komst van de seizoensrevelatie: “Hun verhaal is positief voor onze competitie”

Enkele dagen na de interland van de Rode Duivels tegen Japan neemt Club Brugge zondag zijn vaste stek in het Jan Breydelstadion opnieuw in. De Bruggelingen staan voor een eerste van twee thuiswedstrijden die moeten gewonnen worden, wil blauw-zwart zijn voorsprong van 9 punten op rivaal Anderlecht behouden. Leko wil een hongerig Club zien, dat zo Waasland-Beveren opzij moet zetten: “We hebben goed getraind en de spelers hebben ook wat vrije dagen gekregen. Zowel fysiek als mentaal bevinden we ons in een belangrijke fase van de competitie. Wie niet hard getraind heeft, komt na vijf maanden op fysiek vlak in de problemen. Ik weet niet hoe hard Club hier de voorbije jaren heeft getraind, maar voor mij is het fysieke aspect heel belangrijk”.

Leko had niets dan lieve woorden voor de opponent van zondag: “Ik zie dit Waasland-Beveren heel graag. Ze durven aanvallend spelen. Hun verhaal is positief voor onze competitie. Of ze een kandidaat zijn voor play-off I? Wie na 14 matchen op die positie staat, mag dat gerust ambiëren. Voor mij zijn ze een serieuze kandidaat”.

Club hoeft enkel de geblesseerde Touba te missen. In doel krijgt Hubert het vertrouwen, voorin is het afwachten of dat ook voor Vossen en Diaby na een degelijke wedstrijd in Anderlecht het geval zal zijn.

