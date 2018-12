Leko: “Vormer een goede wissel? Of slechte keuze van mij bij begin van match?” GVS

Bron: Proximus TV 0 Club Brugge “Ik kan toch geen 12 spelers op het veld zetten?” Ivan Leko vond het een hartverscheurende keuze, maar wilde het vertrouwen geven aan de elf Bruggelingen die Antwerp in de pan hakten. Zonder Ruud Vormer dus, uitgerekend de man die de landskampioen tegen Lokeren over de streep trok. “Een goede wissel? Of een slechte keuze bij het begin van de wedstrijd?”, stelde de coach van Club zichzelf achteraf al lachend de vraag.

De Gouden Schoen was vorig weekend geschorst tegen Antwerp en zag vanuit de tribunes hoe zijn collega’s The Great Old met 5-1 inblikten. Het liep meer dan gesmeerd voor Club, dus zag Ivan leko vandaag weinig redenen tot wijzigen. Dezelfde elf, zonder Vormer en Denswil dus, begonnen aan de match tegen rode lantaarn Lokeren. “Een van de moeilijkste keuzes van de voorbije zes maanden”, vertelde de Kroatische oefenmeester voor de partij. “Ik wil vertrouwen geven aan de jongens die zó goed waren tegen Antwerp. Ik begrijp dat het moeilijk te aanvaarden is voor Vormer, maar iemand moet deze beslissing nemen. Ik kan toch niet met 12 of 13 spelers starten?”, vertelde hij bij Proximus TV.

In deze kerstperiode van mooie verhalen stond het natuurlijk in de sterren geschreven dat Vormer zich tot matchwinnaar zou kronen. In minuut 64 kwam hij van de bank, vijf minuten later tekende hij met een overhoeks schot voor de enige treffer van de partij. Club had het lastig, Lokeren maakte zelf aanspraak op een punt. Maar ‘Ruudje’ redde blauw-zwart.

Achteraf kwam Leko bij Proximus TV terug op z’n beslissing om zonder de Nederlander te starten. “Of het inbrengen van Vormer een goede wissel was? Misschien een slechte keuze bij het begin van de wedstrijd?”, zei hij met een lachje. “Ruud en ik hebben een eerlijke relatie. Uiteraard is hij boos, maar dat kan ik begrijpen. Hij is een winnaar en wil elke wedstrijd spelen. Maar ik zeg altijd eerlijk wat ik denk en bijna elke speler wil zo een communicatie. Vormer is als aanvoerder matchwinnaar en daar ben ik trots op.”

Wintertransfers?

Nu even rust in het Brugse kamp, Leko z’n troepen hebben acht dagen verlof. “Dat hebben mijn spelers nodig. 2018 was fantastisch. Na een goede voorbereiding proberen we 2019 nu nóg beter te maken.” Met aanwinsten? “Ik heb vertrouwen dat we doen wat we nodig hebben. We deden vorige zomer al fantastische transfers. Ik maak me geen zorgen.”