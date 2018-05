Leko vol vertrouwen voor clash met Anderlecht: "We zijn gewoon beter" Redactie

04 mei 2018

15u12

Bron: Belga 0 Club Brugge Club Brugge kan zondagnamiddag in het eigen Jan Breydelstadion een grote stap richting landstitel zetten. Als blauw-zwart wint van Anderlecht, volstaat een driepunter volgende week donderdag in Charleroi om het kampioenschap voor de vijftiende keer op de erelijst te zetten. Coach Ivan Leko kijkt vol vertrouwen uit naar de clash.

Eerder in play-off 1 verloren de Bruggelingen met 1-0 in het Constant Vanden Stockstadion. Bij een nieuwe nederlaag tegen paars-wit komen de Brusselaars tot op twee punten en wordt het spannend met nog drie speeldagen voor de boeg. Maar voor eigen supporters kan Club Brugge altijd iets meer. In december verkocht het Anderlecht nog een 5-0 pandoering, de grootste overwinning ooit van Club tegen de Brusselse rivaal.

"5-0 gebeurt één keer in 100 jaar, dat was geschiedenis. Het is misschien het mooiste wat we dit seizoen gedaan hebben. Maar ik ben niet bezig met het verleden, zondag wordt het een totaal ander verhaal. Het is een heel belangrijke wedstrijd, een finale. We zijn er klaar voor", verklaarde de Kroatische coach van de gedoodverfde titelkandidaat.

Twaalfde man

"Ik geloof dat we een betere ploeg hebben dan Anderlecht, met alle respect voor die club", is Leko vol vertrouwen. "Als we 100 procent fit zijn en ons beste voetbal spelen, zijn we gewoonweg beter. Of we zenuwachtig zijn? Er is positieve druk. Wat betekent voetbal zonder emotie en stress? Druk is normaal, want we spelen een topwedstrijd twee weken voor het einde van de competitie. Onder stress hebben we in deze play-off 1 al getoond dat we goed voetbal kunnen brengen. Dat geeft ons vertrouwen voor zondag."

Dan zullen naar verwachting duizenden supporters de spelersbus opwachten. "De sfeer die ze maken, is heel belangrijk. We weten waarom Club Brugge al jaren zo'n sterke thuisreputatie heeft, dat is onder meer door die fantastische supporters. De twaalfde man zal achter ons staan. De sfeer zal geweldig zijn, dat staat vast."



Dinsdag is het exact tien jaar geleden dat François Sterchele overleed na een verkeersongeluk. Sindsdien applaudisseren de Club-supporters in elke thuismatch in minuut 23, het rugnummer van Sterchele. Dat zal zondag niet anders zijn. "Elke wedstrijd is die 23ste minuut iets speciaals voor mij", aldus Leko, destijds ploegmaat van Sterchele. "Het verlies van Sterchele was het moeilijkste moment uit mijn spelerscarrière."

Met uitzondering van Saulo Decarli, Kenneth Vermeer en Thibault Vlietinck kan Leko zondag op een volledig fitte kern rekenen.