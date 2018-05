Leko vol vertrouwen voor clash met Anderlecht: "We zijn gewoon beter" Wouter Devynck

04 mei 2018

15u12 2 Club Brugge Gezond zenuwachtig, verder zal Ivan Leko het dit weekend niet drijven. Op zijn persconferentie straalde hij alvast vertrouwen uit. Al verwacht ook hij niet meteen een herhaling van de 5-0-winst midden december. "Een mooie herinnering en misschien het mooiste wat we dit seizoen al hebben gepresteerd, maar dat betekent niets voor deze confrontatie", klonk hij nuchter.

"Belangrijk is wat we zondag zullen presteren. Ik geloof wel dat wij beter zijn dan Anderlecht. En dat zeg ik met het nodige respect. Want ze hebben goede spelers en een goede trainer. Maar als wij op ons best zijn, dat zijn we beter. Zo hebben we ons ook voorbereid, met genoeg vertrouwen in onszelf. Bovendien spelen we thuis. Dan spelen we altijd met een andere spirit, omdat we de beste supporters van België hebben. We zullen die twaalfde man opnieuw nodig hebben en we weten dat ze achter ons zullen staan."

Genoeg voor Leko om te besluiten: "We zijn er klaar voor." Geen praatjes, de Kroaat meende het echt. Dus zullen de vraagtekens van de buitenwereld hem zeker niet aan het twijfelen brengen. "Waarom? We hebben zoveel punten meer gepakt dan de andere ploegen. Bijna 15 meer dan Anderlecht, bijna 20 meer dan Gent, zelfs meer dan 20 dan Genk en Standard. We hebben getoond dat we de beste ploeg zijn. En we hebben altijd aan de druk kunnen weerstaan om die eerste plaats te verdedigen. En ook in deze play-offs was ons voetbal goed. Het resultaat kon beter, maar dat geeft ons genoeg vertrouwen om te stellen dat we tegen Anderlecht top zal zijn."